США хотят разместить систему ПРО в Черном море

США в рамках развертывания элементов системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе хотят разместить свои военные корабли, оснащенные многоцелевыми зенитно- ракетными комплексами (ЗРК) "Иджис", в Черном море, а также перебросить радиолокационную станцию (РЛС) в Болгарию или Турцию. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Вашингтон пост".

По ее свидетельству, Вашингтон уже близок к заключению договоренности о размещении такой станции РЛС с Софией либо с Анкарой. Предполагается, что радар будет передавать информацию на оснащенные многоцелевыми ЗРК "Иджис" крейсеры и эсминцы ВМС США, дислоцированные в Черном и Средиземном морях.

По сведениям "Вашингтон пост", речь идет о переброске в Болгарию или Турцию станции РЛС диапазона Х. По одному такому радару раннего предупреждения о ракетных пусках, работающему в сантиметровом диапазоне, США уже разместили в Японии и Израиле. Станции способны обнаруживать и отслеживать объекты размером с бейсбольный мяч на удалении около 4,7 тыс км.