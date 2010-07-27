Изменение климата увеличит миграцию

Ученые Принстонского университета подсчитали, что дальнейший рост температуры на планете приведет к увеличению миграции, в частности, из Мексики в США, сообщает Би-Би-Си.

По данным исследования, изменение климата повлияет на сельское хозяйство, и на каждые десять процентов потерянных культур будет приходиться увеличение числа мигрантов на два процента.

Таким образом, к 2080 году общее число мигрантов из Мексики будет составлять 10% ее населения.

Аналогичная ситуация может произойти и в Африке, Южной Азии и Латинской Америке, предупреждают ученые.