Еврокомиссия отдаёт Польшу под суд

Европейская комиссия в суде будет требовать от Польши прекратить строительство автодорог в заповедниках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ (Barbara HELFFERICH).

“Еврокомиссия обращается в Европейский суд с целью немедленного прекращения всех строительных работ”, - сказала она. Прежде всего, идет речь о двух объездных автодорогах вокруг городов Августов и Васильков.

Она отметила, что комиссия не выступает против строительства автодорог вообще, но в данном случае стремится защитить природу.

Б.ХЕЛФФЕРІХ также сообщила, что Еврокомиссия получила письма от польского правительства относительно строительства этих автодорог, однако письмо не удовлетворило комиссию.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Еврокомиссия направила Польше письмо “обоснованной позиции” – второй этап проведения расследования о нарушении законодательства ЕС.

Ответ от Польши должен был поступить в течение семи рабочих дней.

Справка УНИАН. Власть Польши согласилась на строительство двух кольцевых автодорог вокруг городов Августов (Augustow) длиной 17,1 км и Васильков (Wasilkow) длиной 5,2 км в декабре 2006 года. Обе кольцевые дорогие строятся с целью ускорения движения автотранспортным коридором Варшава-Хельсинки, а также для усиления безопасности жителей двух польских городов. Первая дорога должна пройти по территории долины Розпуда, а вторая - по территории Пущи Книшинской.

Еврокомиссия направила первый запрос к польским властям относительно строительства этих автодорог еще 15 декабря, однако полученный ответ не удовлетворил Еврокомиссию.

9 февраля 2007 года Польша дала окончательное разрешение на строительство новых автодорог.