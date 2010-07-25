В Перу объявлено чрезвычайное положение из-за аномальных холодов

Правительство Перу объявило чрезвычайное положение на большей части территории страны - в 16 из 24 регионов - из-за аномальных холодов. Большинство регионов, пострадавших от низких температур, расположены на перуанском юге, где в это время года температура регулярно опускается ниже нуля. Однако на этот раз холодная погода превзошла все ожидания - до 24 градусов мороза, передает Би-би-си.

Введение чрезвычайного положения позволит властям Перу задействовать экстренные фонды для того, чтобы обеспечить пострадавших от морозов теплой одеждой, одеялами и кровом.

Из-за холодов в это время года в Перу каждый год погибают сотни людей. Сильнее всего страдают жители горных сел, расположенных на высоте 3 тыс. м над уровнем моря. В этих населенных пунктах нет развитой инфраструктуры, подавляющая часть их населения живет за чертой бедности. Условия жизни в этих селах очень низкие, множество детей страдают от систематического недоедания, приводит сообщение РосБизнесКонсалтинг.