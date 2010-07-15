Украина, Россия и Беларусь подписали соглашение

Техническое соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем России, Беларуси и Украины подписали компании трех государств. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ОАО "Системный оператор ЕЭС" ("СО ЕЭС") и ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" ("ФСК ЕЭС"), распространенном в среду, передает РИА "Новости".

Подписанное между ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "СО ЕЭС", ГПО "Белэнерго", РУП "ОДУ" ("Оперативно-диспетчерское управление", Беларусь) и НЭК "Укрэнерго" соглашение является основным документом, регулирующим взаимодействие системных операторов и сетевых компаний при обеспечении параллельной работы энергосистем России, Украины и Белоруссии.

Соглашение определяет ответственность и взаимодействие сторон, включая согласование действий по планированию и обеспечению выполнения согласованных почасовых графиков сальдо перетоков электрической энергии, регулирование мощности при поддержании частоты и эксплуатацию межгосударственных линий электропередачи.

В соответствии с подписанным соглашением, ОАО "СО ЕЭС" совместно с РУП "ОДУ" и НЭК "Укрэнерго" осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление параллельной работой энергосистем. Среди основных обязанностей - поддержание частоты переменного тока в допустимых значениях, регулирование сальдо перетоков электроэнергии и мощности национальных энергосистем, скоординированное планирование режимов параллельной работы энергосистем, координация действий по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.

Документ также предусматривает необходимость создания условий для взаимного обмена технологической информацией, необходимой для организации и осуществления параллельной работы энергосистем России, Беларуси и Украины, а также обязанность взаимного информирования о намечаемых мероприятиях по техническому перевооружению и реконструкции энергообъектов, влияющих на параллельную работу энергосистем.

Необходимость разработки технического соглашения вызвана требованием совершенствования нормативной базы, регулирующей условия параллельной работы ЕЭС России, ОЭС Украины и ОЭС Беларуси.

В частности, действовавшая нормативная база не в полной мере учитывала работу ЕЭС России в условиях Оптового рынка электроэнергии и мощности, а также связанную с этим необходимость почасового планирования и учета перетоков электроэнергии.

Кроме того, за последнее десятилетие существенно усложнились режимы работы энергосистем по причине увеличения объемов потребления мощности и развития электроэнергетических комплексов всех трех стран, что также привело к необходимости пересмотра нормативной базы.