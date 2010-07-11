Оппозиция выигрывает выборы в парламент Японии

Оппозиция в Японии обеспечила себе большинство - 122 депутатских мандата - на выборах в верхнюю палату парламента, сообщает телекомпания NHK.

Выборы в палату старейшин проходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты. Они избираются на 6 лет. За 121 один депутатский мандат на нынешних выборах боролись 437 кандидатов.

Получив большинство в верхней палате, оппозиция сможет блокировать законопроекты, принятые по инициативе правящей коалиции.

Ранее премьер-министр Японии Наото КАН подтвердил своему окружению, что останется на премьерском посту и продолжит политику реформ вне зависимости от результатов парламентских выборов.