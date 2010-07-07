Власти Киргизии выкупают оружие

Правоохранительные органы южных регионов Киргизии начали выкуп у населения огнестрельного оружия, говорится в распоряжении коменданта города Ош.

В ночь на 10 июня в городе начались вооруженные столкновения между проживающими там киргизами и узбеками, сопровождаемые погромами, поджогами жилых домов и многочисленными случаями мародерства. В результате захватов зданий милиции и воинских частей, дислоцированных в регионе, во время беспорядков в руки населения попало огромное количество оружия.

За каждый добровольно сданный автомат, гранатомет или снайперскую винтовку предлагается выкуп в размере 10 тысяч сомов (около 215 долларов). За боевой пистолет можно получить 5 тысяч сомов (около 107 долларов), гладкоствольное охотничье оружие - 3 тысячи сомов (около 64 долларов). Ручную гранату можно сдать за 2 тысячи сомов (около 43 долларов), приводит смету киргизское государственное информагентство "КАБАР".

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МВД Киргизии, "лица, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности за его незаконное хранение и приобретение".