В Румынии демонстранты штурмовали президентский дворец

Более тысячи демонстрантов, проводящих акцию протеста с требованием отставки президента и правительства Румынии, попытались в пятницу прорвать защитные ограждения полиции, установленные вокруг президентского дворца в Бухаресте, передает ГазетаRu со ссылкой на румынское информационное агентство Agerpres.

Участники акции, организованной независимыми профсоюзами Румынии, выступают против политики властей, которые, выполняя обязательства перед Международным валютным фондом, объявили о сокращении зарплаты бюджетникам на 25% и пенсии - на 15%.Демонстранты требуют от правительства отказаться от политики «затягивания поясов», проводимой властями в обмен на очередной транш кредита.

Полиции пришлось мобилизовать дополнительные силы, чтобы остановить людей, штурмующих ограждения у президентского дворца в румынской столице.