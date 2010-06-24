Польша увеличит мощности подземных газохранилищ

Польша получила согласие Евросоюза на выделение 390 млн евро, которые пойдут на строительство нового газохранилища и увеличение мощностей четырех уже имеющихся ПХГ на 60%, то есть до 1,6 млрд куб. м. Согласно планам правительства, средства будут выделены государственной нефтегазовой компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNIG).

Польша проинформировала Еврокомиссию о своем намерении инвестировать чуть более 1,5 млн злотых (около 390 млн евро) еще в ноябре 2009 г. Теперь, когда было получено согласие антимонопольной службы, польские власти рассчитывают завершить реализацию проекта к 2015г.

По словам комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Хоакина Альмунии, новый проект поможет Польше обеспечить безопасность газовых запасов и не повредит здоровой конкуренции национальных энергетических компаний, поскольку мощности газохранилищ будут доступны для всех участников польского рынка энергоносителей.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии, увеличение мощностей поможет стране справиться с перебоями в поставках газа или сезонными колебаниями спроса. Вместе с тем, благодаря этому шагу, соотношение объема газовых запасов страны и среднегодового уровня потребления станет ближе к среднеевропейскому показателю - 14%.

Это решение польского правительства и Евросоюза совпало с ростом напряженности между Россией и Белоруссией, через территорию которой проходит российский газопровод, отмечает РосБизнесКонсалтинг.