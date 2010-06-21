Разрыв на выборах президента Польши оказался меньше, чем ожидалось
07:59, 21 июня 2010Мир
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Обработано 94% бюллетеней
|Бронислав КОМОРОВСКИЙ
По словам главы Государственной избирательной комиссии Стефана Яворского, за Коморовского проголосовали 41,22% избирателей, за Качиньского - 36,74%. На третьем месте лидер Союза демократических левых сил Гжегож Наперальский с 13,68% голосов.
Эти результаты на 3-4% отличаются от полученных при экзит-полах.
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