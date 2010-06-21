Разрыв на выборах президента Польши оказался меньше, чем ожидалось

Разрыв между кандидатом в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа" Брониславом Коморовским и лидером партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским составляет 4,5% после обработки 94% бюллетеней.

По словам главы Государственной избирательной комиссии Стефана Яворского, за Коморовского проголосовали 41,22% избирателей, за Качиньского - 36,74%. На третьем месте лидер Союза демократических левых сил Гжегож Наперальский с 13,68% голосов.

Эти результаты на 3-4% отличаются от полученных при экзит-полах.