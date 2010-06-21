Донецкие студенты попали в летнюю школу журналистики СНГ

Студенты Донецкого национального университета примут участие в V Международной летней школе молодых журналистов стран СНГ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН.

По его словам, школа откроется в Минске 21 июня.

Он отметил, что в мероприятии, организованном РИА «Новости» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, также примут участие студенты Бакинского государственного университета, Российско-Армянского (славянского) университета, Белорусского государственного университета, Евразийского университета им. Гумилева (Казахстан), университета "Высшая антропологическая школа" (Молдова), Московского государственного лингвистического университета (Украина).

В течение недели около 60 студентов смогут познакомиться не только друг с другом, но и с новыми технологиями СМИ. Пройти стажировку им помогут высококлассные «тренеры» – известные телевизионные ведущие, газетные и журнальные обозреватели и блоггеры.

В программе летней школы - мастер-классы российских экспертов и политологов, мультимедийный исторический практикум, пресс-конференции и круглые столы на темы, волнующие современную молодежь.

А.КАЛУГИН отметил, что обсуждение в ходе круглых столов и семинаров современных тенденций и процессов, происходящих в гуманитарной сфере на пространстве Содружества, повысит интерес молодых журналистов к странам-соседям, будет способствовать развитию добрососедских, дружественных и уважительных взаимоотношений в журналистской среде, и как следствие - их профессиональной деятельности.

«Летние школы превратились в уникальные площадки для общения будущих специалистов в сфере информационной политики государств Содружества. За прошедшее время школы доказали свою необходимость. Десятки молодых людей получили здесь настоящую профессиональную практику, позволяющую им уверенно занять свое место среди журналистов национальных и русскоязычных СМИ ближнего зарубежья», - подчеркнул А.КАЛУГИН.

По его словам, в рамках проекта издан «Справочник молодого журналиста», который по праву можно считать уникальным современным учебным пособием по специальности «Журналистика». Справочник будет распространен среди слушателей летней школы, а также поступит в библиотеки ведущих вузов стран СНГ.

Впервые летняя школа молодых журналистов состоялась в Грузии в 2006 году. Затем эстафету приняли Армения, Молдавия и Украина.