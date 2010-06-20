Из-за чемпионата мира по футболу закрыли университет

Студенты в Бангладеш устроили бунт из-за чемпионата мира по футболу. Они потребовали от руководства университета отменить занятия, чтобы смотреть матчи, сообщает радиостанция "Маяк".

Как выяснилось, несколько студентов Инженерно-технологического университета в столице страны городе Дакка потребовали от руководства устроить раньше положенного времени каникулы, чтобы они могли спокойно посмотреть дома матчи. Группа подростков заблокировала главные ворота, что не понравилось другим студентам, которые сдавали в это время сессию.

В результате беспорядков травмы получили пять человек. Однако в результате зачинщики беспорядков добились своего, потому что университет из соображений безопасности пришлось закрыть.

Самым популярным видом спорта в Бангладеш считается крикет, однако во время чемпионата мира по футболу местные болельщики буквально сходят с ума. Например, несколько дней назад болельщики в Дакке стали громить машины после того как из-за отключения электроэнергии была прервана трансляция матча Аргентина – Нигерия.