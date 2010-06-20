США требуют от Пакистана отказаться от иранского газопровода

США предупредили Пакистан, что недавно подписанное соглашение с Ираном о строительстве газопровода может дать повод для введения новых санкций. Как сообщил специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, в ходе своего визита в Исламабад он предупредил пакистанскую сторону, что "Конгресс США рассматривает соглашение и решает, как ему поступить в этой ситуации", передает Associated Press.

США призывают другие страны не вести никаких дел с Ираном в связи с отказом Тегерана свернуть свою ядерную программу.

13 июня с.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, Иран завершил сделку с Пакистаном по строительству газопровода протяженностью 1,2 тыс. км. Объем экспорта газа составит около 21,5 млн куб. м в день. Стоимость проекта оценивается в 7 млрд долл., первые поставки газа по нему предполагается начать в 2014 г. Рабочее соглашение о строительстве газопровода, соединяющего две страны, было подписано в марте нынешнего года.

В рамках этого проекта, известного как "Газопровод мира", Иран планировал поставлять газ и в Индию, однако в 2007 г. Нью-Дели отказался от участия в проекте.