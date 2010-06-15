Коморовский подал в суд на Качиньского

В Польше фаворит президентских выборов, лидер партии „Гражданская платформа” Бронислав КОМОРОВСКИЙ будет судиться со своим главным конкурентом, главой партии “Право и справедливость” Ярославом КАЧИНСКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, вчера вечером избирательный штаб Б.КОМОРОВСКОГО подал заявление в суд, в котором требует от Я.КАЧИНСКОГО опровергнуть заявление о том, лидер партии „Гражданская платформа” выступает за приватизацию больниц.

Дело сегодня рассмотрит в специальном избирательном порядке (не дольше чем через 24 часа после подачи заявления) Варшавский суд.

12 июня избирательный штаб Б.КОМОРОВСКОГО призвал Я.КАЧИНСКОГО опровергнуть заявление о том, что его главный конкурент будто бы поддерживает идею приватизации больниц, и извиниться за распространение неправды.

„Это циничная попытка играть на страхе пациентов”, - заявила представитель штаба Йоанна МУХА.

Юристы Б.КОМОРОВСКОГО настаивали, чтобы Я.КАЧИНСКИЙ до понедельника извинился и опроверг свое заявление.

В программе партии „Гражданская платформа” имеется пунктом о приватизации больниц, но Б.КОМОРОВСКИЙ заявил, что не поддерживает эту идею.

Как сообщал УНИАН, первый тур внеочередных выборов Президента Польши состоится 20 июня. Выборы главы Польского государства проводятся из-за трагической смерти Президента Леха Качинского, произошедшей в апреле этого года вследствие авиакатастрофы.

Справка УНИАН. По данным опросов, брат-близнец погибшего Президента Ярослав КАЧИНСКИЙ имеет ниже рейтинг, чем Б.КОМОРОВСКИЙ, но в последнее время разрыв между ними сокращается.

В то же время Б.КОМОРОВСКИЙ не набирает достаточного количества голосов для победы в первом туре выборов.