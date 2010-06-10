Китай поворачивает реки - началось переселение 65 тысяч человек

В центральной китайской провинции Хэнань началось переселение почти 65 тысяч человек из районов, где будут проходить работы по реализации грандиозного проекта переброски рек с юга на засушливый север страны. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщает агентство Синьхуа.

Как заявил руководитель хэнаньского офиса данного проекта Ван ШУШАНЬ, этот процесс, как ожидается, займет три месяца и затронет жителей 57 деревень в уезде Сичуань. 64 тыс. 900 человек получат 14 тыс. новых домов в 70 городах провинции. Следующий этап массового переселения жителей, в ходе которого свои дома покинут свыше 86 тыс. человек, планируется осуществить до конца 2011 года.

Проект "поворота рек" стоимостью 60 млрд. долларов был утвержден в 2002 году. Он предполагает сооружение сети каналов - Восточного, Центрального и Западного, по которым в северном направлении будет перебрасываться часть стока величайшей реки Евразии - Янцзы, а также рек Хуайхэ, Хуанхэ и Хайхэ. Все работы рассчитаны на 50-60 лет.