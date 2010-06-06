Медведев и Меркель предлагают создать Комитет Россия-ЕС

Россия и Германия предлагают Европейскому Союзу рассмотреть возможность создания Комитета Россия-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в меморандуме по итогам встречи Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ. Встреча состоялась 4-5 июня 2010 года в городе Мезеберг.

«Исходя из принципа неделимости безопасности всех государств на евроатлантическом пространстве, Президент Д.МЕДВЕДЕВ и Канцлер А.МЕРКЕЛЬ предлагают сегодня рассмотреть возможность создания Комитета Россия-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности (КВВПБ Россия-ЕС) на министерском уровне (министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ – высокий представитель Кэтрин ЭШТОН).

По их мнению, Комитет мог бы быть уполномочен на то, чтобы служить форумом для обмена мнениями по текущим вопросам международной политики и безопасности и разрабатывать основные принципы проведения совместных гражданских/военных операций России и ЕС по кризисному регулированию.

Также РФ и ФРГ предлагают, чтобы Комитет Россия-ЕС проводил обмен мнениями и выработку рекомендаций по конкретным вопросам сотрудничества, включая различные конфликты и кризисные ситуации, в содействии урегулированию которых участвуют Россия и Евросоюз в рамках соответствующих международных форматов.

Принимая во внимание осуществляемые усилия (в том числе Российско-Украинскую декларацию от 17 мая 2010 года и Заявление Высокого представителя К.ЭШТОН от 17 мая 2010 года), Россия и Европейский Союз будут сотрудничать в направлении разрешения приднестровского конфликта, прежде всего имея в виду достижение ощутимого прогресса в рамках формата 5+2 (Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, ЕС, США). Это сотрудничество может включать совместные мероприятия России и ЕС, которые будут гарантировать беспроблемный переход от нынешней ситуации к финальной стадии.

В ходе очередного саммита ЕС-Россия будет проведен обзор прогресса, достигнутого новым Комитетом.