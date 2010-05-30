Профсоюзы грозят забастовкой во время Чемпионата мира по футболу
15:43, 30 мая 2010Мир
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В ЮАР растут тарифы на электроэнергию
Профсоюзы Южно-Африканской Республики не исключили возможности проведения забастовки во время предстоящего Чемпионата мира по футболу 2010 г., сообщает радиостанция "Маяк". Люди протестуют против решения электрического монополиста Eskom повысить на 30% тарифы на электроэнергию в ближайшие несколько лет.
Ранее в ЮАР уже прошла забастовка работников транспорта. Ее провели более 18 тыс. работников портовых служб и железных дорог. По данным ряда СМИ, бастующие пускали под откос поезда и поджигали вагоны.
19-й чемпионат мира по футболу пройдет на стадионах ЮАР с 11 июня по 11 июля 2010 г.
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