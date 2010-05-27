Опубликован рейтинг лучших городов мира

Столица Австрии Вена сохранила первое место в списке лучших с точки зрения качества жизни городов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте консалтинговой компании Mercer. В ходе ежегодного исследования учитывались особенности жизни и работы в 221 городе, тогда как в 2009 году в нем участвовали 215 городов.

Первая пятерка лучших городов осталась неизменной. Второе и третье места заняли швейцарские Цюрих и Женева, а четвертую строчку поделили между собой Ванкувер (Канада) и Окленд (Новая Зеландия). В пресс-релизе опубликован список из 50 лучших по качеству жизни городов. Худшим городом в списке является Багдад.

Два канадских города, Калгари и Оттава, заняли первое и третье места соответственно в списке экологически чистых городов. На второй строчке оказалась столица американского штата Гавайи - город Гонолулу. Вена в этом списке оказалась лишь на 44 месте.

Сотрудники Mercer отметили, что качество жизни во многих городах оставалось стабильным в течение 2009 года, а также первой половины 2010 года. Однако в некоторых регионах и странах условия жизни значительно ухудшились в связи с мировым финансовым кризисом.

Рейтинг городов, напоминает Лента.ру, составляется с учетом 39 различных факторов, разбитых на 10 категорий. К критериям, определяющим положение города в списке, относятся, в частности, политическая и экономическая обстановка, степень цензуры СМИ, уровень загрязнения окружающей среды, качество образования и системы здравоохранения.