ДТП со школьным автобусом: трое погибших, сорок раненых

12:36, 25 мая 2010
Мир
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Трагедия в Великобритании

В Великобритании в результате ДТП со школьным автобусом погибли три человека, пострадали около 40.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в графстве Камбрия.

Полиция расследует причины происшествия. Автобус развозил школьников по домам после окончания учебного дня.

 

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