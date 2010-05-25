ДТП со школьным автобусом: трое погибших, сорок раненых
12:36, 25 мая 2010Мир
980 0
Трагедия в Великобритании
В Великобритании в результате ДТП со школьным автобусом погибли три человека, пострадали около 40.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел в графстве Камбрия.
Полиция расследует причины происшествия. Автобус развозил школьников по домам после окончания учебного дня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter