ДТП со школьным автобусом: трое погибших, сорок раненых

В Великобритании в результате ДТП со школьным автобусом погибли три человека, пострадали около 40.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в графстве Камбрия.

Полиция расследует причины происшествия. Автобус развозил школьников по домам после окончания учебного дня.