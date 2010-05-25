Генконсульство РФ подтвердило гибель 16 россиян в Анталье

В результате катастрофы туристического автобуса, направлявшегося из Аланьи (турецкая провинция Анталья) в Памуккале, погибли 16 российских туристов. Еще 25 россиян получили травмы. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генконсульстве РФ в Турции.

Катастрофа произошла 25 мая примерно в 6 утра по московскому времени. По предварительным данным, водитель заснул за рулем, и автобус упал в реку Аксу с 15-метровой высоты, сбив ограждения моста. В Интернете уже появилась видеозапись с последствиями катастрофы, сделанная очевидцем.

По данным местных СМИ, всего в автобусе находился 41 человек. Все туристы в автобусе были россиянами. Однодневный тур в Памуккале, по словам генконсула РФ Мирджалола ХУСАНОВА, был организован компанией Pegas.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и спасатели. Специалисты уже начали процедуру установления личностей погибших и пострадавших. Раненые доставлены в местные больницы.