В катастрофе "Боинга" погибли почти все

В катастрофе самолета "Боинг-737" на юге Индии погибли почти все находившиеся на борту 160 пассажиров и 6 членов экипажа.

По данным местных властей, выжили не более шести-семи человек, сообщает радио «Свобода».

Авиакатастрофа произошла сегодня рано утром при заходе на посадку в аэропорту Мангалора. Самолет компании Air India следовал из Дубая. Он пролетел взлетно-посадочную полосу, упал в нескольких километрах от аэропорта и загорелся.