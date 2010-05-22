В катастрофе "Боинга" погибли почти все
09:40, 22 мая 2010Мир
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Самолет следовал из Дубая в Мангалор
В катастрофе самолета "Боинг-737" на юге Индии погибли почти все находившиеся на борту 160 пассажиров и 6 членов экипажа.
По данным местных властей, выжили не более шести-семи человек, сообщает радио «Свобода».
Авиакатастрофа произошла сегодня рано утром при заходе на посадку в аэропорту Мангалора. Самолет компании Air India следовал из Дубая. Он пролетел взлетно-посадочную полосу, упал в нескольких километрах от аэропорта и загорелся.
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