Тони Блэр показывает непристойный жест (фото)

Фотография, на которой молодой Тони Блэр запечатлен показывающим непристойный жест, была впервые показана в эфире телеканала BBC.

На снимке, сделанном в период обучения нынешнего британского премьера в оксфордском колледже Сент-Джонс, стоящий в окружении других студентов Блэр делает оскорбительный жест расположенной на уровне пояса правой рукой.

Вспоминая в одном из интервью о том периоде своей жизни, Тони Блэр отметил, что "с удовольствием никогда больше не увидел бы этой фотографии".

"Наверное, тогда я думал, что выгляжу круто, однако приходится признать, что спустя тридцать лет это выглядит слегка иначе", - поделился премьер.

Как отмечает BBC, возможно, в действительности на снимке 21-летний Тони просто играет на воображаемой гитаре, поскольку в те годы он лелеял надежду стать рок-звездой и играть на гитаре в группе Ugly Rumours ("Грязные слухи").

Фото было сделано в 1975 году, однако до сих пор его владелец предавал обнародованию лишь верхнюю его часть, на которой видно только лицо будущего премьер-министра.

Лента.ру