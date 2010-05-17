Украина и Россия за безопасность от Ванкувера до Владивостока

Украина и РФ намерены способствовать созданию общего пространства безопасности для всех стран евроатлантического пространства, включая гарантии безопасности для стран, добровольно отказавшихся от ядерных арсеналов, и внеблоковых государств.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом говориться подписанном сегодня в Киеве заявлении по вопросам европейской безопасности Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

«Российская Федерация и Украина, реализуя всю полноту своих прав по Уставу ООН и Хельсинскому Заключительному акту, будут на индивидуальной и коллективной основе, в том числе в рамках процесса Корфу и других механизмов ОБСЕ, а также в контексте отношений России и Украины с НАТО и ЕС, активно способствовать созданию общего пространства юридически обязательных гарантий равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств евроатлантического пространства, включая надежные гарантии безопасности для стран, добровольно отказавшихся от ядерных арсеналов, и внеблоковых государств», - говориться в заявлении президентов.

Стороны согласились, что такой подход может стать основой для дальнейшего развития конструктивного диалога по широкому спектру вопросов безопасности: контроль над вооружениями и меры доверия, налаживание взаимодействия между всеми организациями, действующими в области безопасности, выработка общих критериев урегулирования конфликтов исключительно мирными средствами на основе международного права, а также противодействие глобальным угрозам безопасности.

В этих целях Стороны будут способствовать предметному рассмотрению инициативы Президента Российской Федерации о заключении Договора о европейской безопасности и инициативы Президента Украины по формированию в Европе новой системы коллективного противодействия глобальным угрозам и вызовам безопасности в XXI веке. Стороны подчеркнули совпадение принципиальной направленности этих инициатив.

Также Россия и Украина, подтверждая свою решимость устранить существующие в Европе разделительные линии, выступают за снятие визовых барьеров и создание общего пространства для человеческих контактов на европейском континенте.

Президенты РФ и Украины отметили, что исторические перемены в мире создают благоприятные условия для создания на Европейском континенте общего партнерства безопасности - не через использование вооруженных сил или угроз, а через дипломатию и диалог на основе взаимного доверия и уважения.

«В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, спустя тридцать пять лет после подписания Хельсинкского Заключительного акта и двадцать лет после принятия Парижской Хартии для новой Европы, необходимо покончить с наследием старой эпохи «холодной воины», - говориться в заявлении.

РФ и Украина поддерживают строительство гармоничного миропорядка, опирающегося на центральную координирующую роль сильной ООН и основывающегося на взаимозависимости и сотрудничестве с целью решения общих проблем, неотъемлемой частью которого должно стать единое пространство безопасности и стабильности от Ванкувера до Владивостока с глобальным подходом и разделяемыми всеми задачами.