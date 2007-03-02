В США арестованы 400 членов мексиканского наркокартеля

Правоохранительные структуры США провели масштабную операцию, в результате которой арестовано более 400 членов одного из крупнейших мексиканских наркокартелей, действующих на территории Соединенных Штатов. Как сообщает news.ru, по данным генпрокурора США Альберто ГОНСАЛЕСА, хотя операция еще не завершена, в 23 штатах страны изъято принадлежавшие картелю 45,2 млн. долларов наличными, более 12 тонн марихуаны, 4 тонны кокаина, 420 килограмм синтетических наркотиков, 100 единиц длинноствольного стрелкового оружия и 94 автомобиля.