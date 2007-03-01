Россияне массово скупают недвижимость в Китае
Жить в китайских городах безопаснее и дешевле
Последние два года россияне массово скупают коммерческие и жилые площади в приграничных китайских городах, что вызвало в них бум цен на недвижимость, сообщает журнал ChinaPRO. Основную массу покупателей составляют владельцы недвижимости из Сибири и Дальнего Востока.
Больше всего скупщиков интересуют объекты в городах Суйфэньхэ, Хэйхэ и Тунцзян, находящихся в китайской провинции Хэйлунцзян. Так, в Хэйхэ квадратный метр площади стоит 200 долларов, в то время как в Благовещенске, находящемся на противоположном берегу Амура - уже тысячу долларов.
Издание отмечает, что россияне рассматривают китайскую недвижимость как низкорисковое вложение капитала. Кроме того, заявляет ChinaPRO, жить в китайских городах безопаснее и дешевле.