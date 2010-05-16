Число жертв столкновений армии с оппозицией в Бангкоке продолжает расти

В центре Бангкока не прекращаются вооруженные столкновения армии с оппозицией. По последним данным, в результате уличных боев погибли 25 человек, число раненных составляет не менее 200, среди пострадавших числятся четыре журналиста.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, район в 5 кв км огорожен колючей проволокой, силы правопорядка пытаются воспрепятствовать продвижению активистов оппозиционного Объединенного фронта за демократию против диктатуры. Всего в операции принимают участие около тысячи вооруженных солдат, им противостоят порядка пяти тысяч демонстрантов. Военные вооружены винтовками с холостыми и боевыми патронами, манифестанты, по информации властей, также используют огнестрельное оружие, камни, гранаты. "Краснорубашечники" постоянно поджигают автомобильные покрышки, центр окутан едким дымом, видимость затруднена.

Посольства, находящиеся в непосредственной близости от событий, улице Вайрлес роуд, приняли решение о временной эвакуации сотрудников в более безопасные районы. Дипмиссия США уже рекомендовала всем госслужащим и членам семей покинуть город. Посольство Японии переместило сотрудников в отдаленный район на улице Сукхумвит. Другие дипломатические представительства ввели повышенные меры безопасности, усилили охрану зданий.