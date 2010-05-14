В Киргизии начались столкновения сторонников и противников Бакиева

Столкновения между сторонниками экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева и партии «Ата-Мекен», поддерживающей временное правительство, происходят в Джалал-Абаде на юге страны, сообщает агентство «АКИ-пресс».

По данным агентства, звучали выстрелы как с одной, так и с другой стороны. В результате столкновений пострадали три человека, у одного из которых огнестрельное ранение. Участники митинга забрасывают друг друга камнями, в ход идут палки.

Кроме того, в Оше начались столкновения между сторонниками временного правительства и Мамасадыка Бакирова, которого поставили люди Бакиева. С обеих сторон в потасовке участвуют около 400 человек. Они закидывают друг друга палками и камнями.

По предварительным данным, часть сторонников временного правительства вошла в здание областной администрации.

Газета.Ru