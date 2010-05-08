Российские телеканалы откажутся от рекламы в День Победы
00:21, 08 мая 2010Мир
1342
Только фильмы, концерты, парад
Российские телеканалы в День Победы не будут показывать рекламные ролики. Об этом сообщают пресс-службы Первого канала и телеканала "Россия-1".
9 мая общегосударственные каналы покажут военные киноленты, праздничные концерты, а также проведут прямую трансляцию парада на Красной площади в Москве.
Вещание большинства каналов в 18:55 по московскому времени прервется на минуту молчания "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter