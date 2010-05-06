Местные жители дурят поляков, которые приезжают в Смоленск?

На месте падения самолета Президента Польши Леха Качинского, который разбился 10 апреля под российским Смоленском, до сих пор можно найти личные вещи жертв катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на людей, которые в последние дни бывали на месте авиакатастрофы.

Согласно сообщению, российская милиция не охраняет место падения президентского самолета, и каждый может свободно заходить на эту территорию.

Люди находят остатки одежды, деньги и обломки самолета.

Польские власти, согласно сообщениям СМИ, планируют обратиться к российским с просьбой разрешить польским археологам собрать остатки вещей.

Министр юстиции Польши Кшиштоф КВЯТКОВСКИЙ в эфире TVN24 объяснил нахождение вещей иссушением территории на месте падения самолета, которое на момент катастрофы было подтоплено.

Он также сказал, что россияне не охраняли место падения президентского самолета, чтобы не подвергаться критике якобы недопуска поляков на место катастрофы.

Данную ситуацию сегодня должны обсудить в Москве руководители польской и российской прокуратур.

Между тем, по данным польских медиа, некоторые местные жители Смоленска пытаются продать полякам, приезжающим место катастрофы, якобы небольшие обломки самолета и остатка вещей жертв.

При этом, нередко пытаются продать не аутентичные найденные остатки президентского Ту-154 или одежды, найденной на месте катастрофы, а куски старой одежды и остатки других старых самолетов, которые находятся на аэродроме в Смоленске.