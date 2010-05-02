Авиация Пакистана нанесла ракетно-бомбовые удары по позициям талибов

Авиация Пакистана нанесла в воскресенье серию ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков радикального движения "Талибан" на северо-западе страны, уничтожены 19 экстремистов.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на армейские источники, правительственная армия ведет в настоящее время наступление в регионах Оракзай и Хайбер, желая покончить с боевиками и их базами. Военные сообщают об уничтожении сотен талибов, однако независимые источники не подтверждают эти цифры, отмечает агентство.

Оракзай входит в так называемую зону племен (официально - Территория племен федерального управления), где не действуют пакистанские законы, куда не распространяются полномочия полиции.

Система широкой автономии горских пуштунов была заложена еще британцами в начале XX века. Независимый Пакистан, появившийся на карте мира в 1947 году, не стал менять эту систему, сохранив привилегии горцев. Сегодня в зоне племен существуют семь так называемых политических агентств - своего рода племенных мини-государств, признающих, однако, пакистанское подданство: Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Северный и Южный Вазиристаны.

Все действия властей в этом регионе, в том числе связанные с борьбой против нашедших здесь убежище боевиков проталибских группировок, сопряжены с трудностями, обусловленными взаимоотношениями центральной власти с местными вождями и старейшинами.