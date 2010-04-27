Медведев и Янукович поздравили друг друга и хотят встретиться снова

Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович поздравили друг друга с одновременной ратификацией в Государственной думе и Верховной Раде соглашения по Черноморскому флоту. В ходе телефонного разговора президенты России и Украины отметили важность и взаимную выгоду этого документа, передает пресс-служба Кремля.

Д.Медведев и В.Янукович также обменялись мнениями по текущему состоянию российско-украинского сотрудничества, обсудили вопросы подготовки официального визита президента России в Украину, который состоится 17-18 мая 2010 г.