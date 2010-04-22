Американские ракеты будут размещены в Польше в конце мая

Батарея американских ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot будет расквартирована в городе Мораг на севере Польши, недалеко от границы с Калининградской областью России, в конце мая 2010 г. Вместе с ракетами также прибудут обслуживающие их американские солдаты в количестве 100 человек, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на польское агентство RMF24.

Развертывание батареи ракет Patriot является частью соглашения между США и Польшей, подписанного в конце 2009 г. по модернизации польских систем ПВО.