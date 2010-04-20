Газета: самолету Качиньского диспетчеры должны были запретить посадку

Диспетчеры военного аэродрома "Северный" под Смоленском из-за сильного тумана обязаны были запретить посадку самолета Президента Польши Леха Качиньского, а не "рекомендовать" экипажу воспользоваться другим аэродромом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет во вторник польская Rzeczpospolita со ссылкой на сотрудника Смоленского аэродрома.

"Нет чего-то такого, как рекомендация. Есть либо разрешение, либо отказ", - сказал он газете на условиях анонимности.

По данным издания, диспетчеры Смоленского аэродрома думали его закрыть в связи с очень сильным туманом и консультировались относительно такой возможности со своим руководством в Москве.

Rzeczpospolita написала, что руководители решили разрешить приземление президентскому самолету, поскольку боялись политического скандала.

При этом якобы диспетчерам было приказано "выразительно рекомендовать" пилоту воспользоваться другим аэродромом.

"Диспетчеры надеялись, что когда экипаж сориентируется, насколько густой туман, то сами откажутся от посадки", - сказал работник аэродрома.

Польские следователи и представители Смоленского аэродрома не прокомментировали журналистам газеты эту информацию.

Как сообщал УНИАН, польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на военные источники сообщала, что диспетчеры Смоленского аэродрома за 15 минут до планируемой посадки самолета Президента Польши запретили приземление военному Ил-76 с работниками ФСБ РФ на борту.

Президентский самолет, на борту которого находились 96 чел., среди них - высшие должностные лица Польши - разбился при попытке посадки 10 апреля.