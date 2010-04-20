В Бишкеке возобновились столкновения

На северной окраине Бишкека в районе села Маевка, где ночью произошли массовые погромы, возобновились столкновения милиции и захватчиков земли, передает РИА «Новости».

Около северной объездной дороги Бишкека собрались около 500 человек, которые требуют освободить задержанных накануне погромщиков. Милиция попыталась оттеснить участников акции с трассы, в ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели камни.

В понедельник днем сотни молодых людей устроили в Маевке беспорядки, требуя от властей выделить земли под строительство жилья. Местное население, вооружившись, держало оборону до прибытия милиции поздно ночью. Самозахватчики громили дома. Вошедшие в село силы милиции и внутренних войск установили порядок, задержаны 40 зачинщиков беспорядков.

По уточненным данным, во время погромов в селе в ночь на вторник погибли пять человек, около 30 получили ранения.