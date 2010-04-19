Расмуссен говорит, что вулкан для НАТО - не проблема
17:13, 19 апреля 2010Мир
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"Территория союзников защищена"
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляет, что извержение исландского вулкана не повлияло на операции НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал журналистам.
"Я могу заверить вас, что исландский вулкан не имел никакого эффекта ни на наши операции, ни на защиту территории союзников", - отметил генсек НАТО.
Как сообщал УНИАН, гражданское авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за выбросов пепла от исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.
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