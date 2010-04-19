Вулкан в Исландии снизил выбросы пепла

В Исландии из кратера вулкана Эйяфьятлайокудль начала вытекать лава. Согласно сообщению метеорологов, количество пепла, извергаемого вулканом, заметно сокращается.

Вулкан Эйяфьятлайокудль начал извергаться 14 апреля. Из-за большого количества пепла, которое до сих пор продолжает извергаться из его кратера, было полностью перекрыто воздушное движение в странах Европы, сообщает «Газета.ру». До сих пор объем авиаперевозок остается ниже 30% от обычного.

Последствия извержения исландского вулкана оказали более серьезное влияние на объем авиаперевозок, чем теракты 11 сентября в Нью-Йорке, отмечают эксперты.