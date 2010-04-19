Европейские авиаперевозчики, работа которых была блокирована из-за облака пепла исландского вулкана, потребовали от авиационных властей незамедлительного пересмотра решения об отмене значительного числа рейсов.

Авиаперевозчики указывают на крайне негативное влияние запрета на индустрию, а также на безопасность проведенных рядом компаний тестовых полетов. По имеющимся оценкам, суммарный ущерб аэропортов и авиакомпаний превысил миллиард евро, сообщает NEWSru.

"Мы поддерживаем усилия, изначально предпринятые Еврокомиссией, Евроконтролем и национальными правительствами (государств ЕС) для обеспечения безопасности полетов, однако призываем к немедленной переоценке принятых на европейском уровне мер", - говорится в заявлении.

На сегодня остаются закрыты воздушные пространства Великобритании, Ирландии, Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Даии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Финляндии, Венгрии, северной Италии, частично Испании, Люксембурга, Франции, Болгарии, Польши, передает ИТАР-ТАСС.