Свыше 6 тыс. человек извлечены живыми из-под завалов в Китае

В Китае спасатели, работающие на месте разрушительного землетрясения в провинции Цинхай, уже извлекли живыми из-под обломков рухнувших зданий 6 тыс. 110 человек, а также 760 тел погибших.

Как передает ИТАР-ТАСС, в общей сложности, уточнили в штабе спасательной операции, в уезде Юйшу спасено более чем 17 тыс. его жителей, так или иначе отрезанных стихией от внешнего мира.

На месте землетрясения сейчас работают свыше 15 тыс. спасателей, среди них 11 тыс. солдат и офицеров Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции (внутренние войска), 2,8 тыс. сотрудников противопожарной службы и полицейского спецназа Министерства общественной безопасности КНР, 1,5 тыс. специалистов других ведомств, ответственных за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

По последним данным, число жертв землетрясения достигло 1 тыс. 484 человека, 312 считаются пропавшими без вести. Ранения получили более 12 тыс. местных жителей, в том числе 1 тыс. 394 - тяжелые.