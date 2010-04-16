Молдова просит заменить российских военных на гражданскую миссию

Молдова хотела бы видеть в Приднестровье гражданскую миссию с международным мандатом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом вчера заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Молдовы Виктор ОСИПОВ, выступая на чрезвычайном заседании делегации Европарламента по связям с Молдовой.

“Мы бы хотели, чтобы нынешняя миссия была заменена гражданской миссией с международным мандатом”, - сказал он.

По словам В.ОСИПОВА, сейчас Молдова пытается осуществить ряд шагов для возобновления переговоров по политическому урегулированию Приднестровской проблемы. В частности, молдавский министр отметил, что с 2006 года фактически не состоялось ни одного официального раунда переговоров в формате “5+2” (Россия, Украина, ОБСЕ, США, ЕС, а также Молдова и Приднестровье – УНИАН), а сначала 2009-го и почти до ноября – полностью прекратились все контакты между Молдовой и Приднестровьем, в том числе на уровне граждан обеих территорий.

В.ОСИПОВ сообщил, что в результате проведенных новым молдавским правительством двусторонних переговоров с участниками переговорного процесса, в целом было одобрено решение о возобновлении официальных заседаний в формате “5+2” с регулярностью один раз в три месяца. Первое такое заседание должно состояться в мае в Казахстане, который сейчас председательствует в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, эскалация напряженности началась в Приднестровье в 1989 году, когда во многих городах и районах стали проводить референдумы о создании отдельной Приднестровской республики. В марте 1992 года конфликт перерос в вооруженные столкновения между сторонами. Переговоры о статусе Приднестровья возобновились в конце 1992 года.

Сейчас в Приднестровье находятся российские военные миротворцы.