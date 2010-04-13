Опознали 48 погибших в катастрофе самолета Президента Польши

Опознана половина погибших в результате катастрофы самолета Президента Польши.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщила министр здравоохранения и социального развитии РФ Татьяна ГОЛИКОВА на заседании Государственной комиссии по установлению причин катастрофы самолета Ту-154.

«На данный момент опознано 48 погибших. Параллельно осуществляется оформление и выдача свидетельств о смерти», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

По ее словам, все работы по опознанию тел погибших осуществляются в Центральном бюро судебно-медицинской экспертизы города Москвы, куда доставлены все тела и фрагменты тел погибших, за исключением тела Президента Польши.

Она отметила, что за последние дни из Республики Польша прибыло две группы родственников и часть из них - 74 человека - после вчерашней процедуры опознания отбыли назад в Польшу.

«Процедура опознания проходит достаточно сложно. В первую очередь, в психологическом плане, и поэтому многие родственники, из тех, кто вчера был на опознании, сегодня изъявили желание вновь вернуться для дополнительного опознания. Всем родственникам предлагается сдать генетическую пробу, кроме того, генетические пробы представлены нам из Республики Польша», - сказала она.

Т.ГОЛИКОВА отметила, что дальнейший график направления тел в Республику Польша будет согласовываться с польской стороной по мере готовности, в первую очередь, родственников, которые должны быть готовы принять тела погибших на территории Польши.

«Мы будем продолжать сегодня и завтра тесную работу с польскими коллегами по согласованию всех деталей. Но мы информировали польскую сторону, что максимальный срок проведения всех генетических экспертиз может продлиться до среды следующей недели. Мы, конечно, приложим все усилия для того, чтобы эта процедура была ускорена. Но во всех случаях мы будем учитывать пожелания родственников, высказанные во время процедуры опознания», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

В свою очередь, министр здравоохранения Польши Ева КОПАЧ поблагодарила российскую сторону за оказываемое содействие.

«Все, кто здесь сидит, хорошо понимают, как выглядят жертвы таких катастроф. Поэтому подтверждение личности погибших - это целое искусство. Это результат работы как польских патологоанатомов, так и российских. Мы работаем как одна большая семья. Должна сказать, что я первый раз являюсь свидетелем подобного, такого хорошего, можно сказать, образцового сотрудничества и взаимного дополнения в работе», - сказала Е.КОПАЧ.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Ту-154 разбился под Смоленском в субботу утром.

По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших сам Президент, его супруга и часть руководства страны.

Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.