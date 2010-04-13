Пентагон решил временно не использовать авиабазу в Киргизии

Центральное командование ВС США приняло решение временно не использовать авиабазу «Манас» в Киргизии для доставки войск в Афганистан.

Об этом сообщил официальный представитель командования, указавший, что для переправки в Афганистан дополнительных частей и ротации подразделений предполагается задействовать другие маршруты. Он не стал уточнять, о каких временных рамках идет речь.

Данное решение «позволит нам оказать возможную гуманитарную поддержку» в Киргизии, «сводя к минимуму вероятность задержек при транспортировке личного состава», пояснил представитель ВС. По его словам, из-за политических беспорядков в Киргизии и отмены ряда чартерных рейсов - Пентагон прибегает к услугам гражданских авиакомпаний при перевозке войск - в «Манасе» ожидают возвращения в США сотни солдат и офицеров.

База по-прежнему используется для доставки в Афганистан грузов и дозаправки военно-транспортных самолетов.

Газета.ру