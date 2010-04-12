Бакиев обещает «утопить Киргизию в крови», если его попытаются убить

Сегодня Курманбек БАКИЕВ, считающий себя Президентом Киргизии, должен покинуть страну.

Это будет сделано при посредничестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Казахстана Каната САУДАБАЕВА, сообщает NEWSru .

Данное решение обсуждалось вчера на встрече в Бишкеке главы временного правительства Киргизии Розы ОТУНБАЕВОЙ с прибывшей из Астаны казахстанской делегацией.

В каком направлении будет вывезен К.БАКИЕВ, находившийся в последние дни в своем родовом селе Масадан в нескольких километрах от Джалалабада, областного центра на юге Киргизии, не сообщается.

Как сообщает “Газета.ру”, К.БАКИЕВ пригрозил «утопить страну в крови», в случае, если будет предпринята попытка его убить.

«Я бы хотел предупредить тех, кто охотится за мной: не будьте наемными киллерами, поскольку это лишь принесет огромную трагедию этой стране», - сказал он.

«Мы утопим Киргизию в крови, если они решат меня физически устранить. Если они прибегнут к силе, то те, кто меня окружают, этого не допустят, что приведет к кровопролитию», - заявил К.БАКИЕВ.