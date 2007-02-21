Великобритания может выйти из альянса со США

Накануне вечером телеканал Sky News со ссылкой на таблоид The Sun сообщил, что Блэр в среду, возможно, объявит в Палате общин парламента о выводе части британского воинского контингента из Ирака. По данным The Sun, уже в ближайшее время домой смогут вернуться полторы тысячи военнослужащих из семи тысяч, находящихся на юге Ирака, а к концу 2007 года из Ирака будут выведены около трех тысяч британских военных, если обстановка в стране позволит это сделать, передает ИТАР-ТАСС.

Процесс вывода британских войск намечено провести более медленно, чем ожидалось, отмечает ВВС. Местные наблюдатели и политологи в большинстве сходились во мнении, что к 2008 году в Ираке не должно остаться ни одного британского военного. Согласно источникам, темп сокращения контингента королевства может еще более замедлиться в случае резкого усугубления внутренней обстановки в Ираке.

Белый дом пока выступил с уклончивой реакцией на поступающие из Лондона сообщения, отмечает CNN. "В то время как Великобритания держит мощные силы на юге Ирака, мы рады, что условия в Басре улучшились настолько, что они (британцы) могут в большей степени передать контроль иракцам, - говорится в распространенном вечером во вторник заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при президенте США Гордона Джондрое. - США разделяют цель передать ответственность силам безопасности Ирака и уменьшить численность американских войск в Ираке".

Ожидаемое в среду объявление премьер-министром Великобритании Тони Блэром графика вывода британских войск из Ирака может быть признаком раскола в альянсе между США и Великобританией, считает известный американский политолог, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген, который работал советником у четырех президентов США - Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Рональда Рейгана и Билла Клинтона.

"Если эти сообщения верны, а они, похоже, хорошо подкреплены, то звук, который мы слышим, - это раскалывание альянса, - цитирует Гергена РИА "Новости". - Это означает, что Британия начинает сейчас идти своим собственным путем и это приведет к еще большей изоляции президента Буша", - добавил политолог. По его мнению, заявление Блэра "увеличит в США давление на президента Буша, чтобы он скорее вернул домой американские войска".

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