Россия вышла из общего аграрного рынка СНГ
18:48, 20 февраля 2007Мир
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Фрадков поставил подпись
|Михаил ФРАДКОВ
Документ предусматривает принять предложения МИДа России, согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о прекращении временного применения Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанного в г. Москве 6 марта 1998 года.
Данное распоряжение подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.
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