Россия вышла из общего аграрного рынка СНГ

Российская Федерация вышла из соглашения об общем аграрном рынке государств-участников СНГ. Текст распоряжения от 17 февраля 2007 г. №178-р опубликован на официальном сайте российского правительства.

Документ предусматривает принять предложения МИДа России, согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о прекращении временного применения Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанного в г. Москве 6 марта 1998 года.

Данное распоряжение подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.