Друг Андрея Шевченко продает свой бизнес

Один из самых известных стилистов Италии Джорджо АРМАНИ готов продать свой бизнес.

Как сообщает РИА «Новости», об этом дизайнер заявил в интервью немецкой газете "Хандельсблатт" (Handelsblatt), опубликованном сегодня.

"Я готов к продаже и продам тому, кто предложит самую высокую цену", - приводит издание слова модельера.

Ранее ходили слухи о том, что группу Армани, в которую входят компании, производящие женскую и мужскую одежду прет-а-порте и haute couture, детскую одежду, аксессуары, мебель и товары для дома, и которую эксперты оценивают примерно в 5 миллиардов евро, намерен купить французский колосс "Л`Ореаль".

В интервью "Хандельсблатт" стилист заявил, что "Л`Ореаль" может стать одним из партнеров, но если кто-нибудь другой предложит больше, тогда это будет кто-нибудь другой".

Ранее слухи о возможной сделке с "Л`Ореаль" в группе Армани опровергались.