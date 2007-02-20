США подготовили план воздушных ударов по Ирану

США подготовили план возможных воздушных ударов по Ирану.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на собственные дипломатические источники, план подготовлен на случай провала дипломатических усилий уладить спор вокруг иранской программы обогащения урана.

Би-Би-Си стало известно, что планы американцев относительно воздушных ударов против Ирана не ограничатся атаками на подозрительные ядерные объекты страны.

Любые подобные удары, если поступит соответствующий приказ, будут направлены против большинства объектов военной инфраструктуры Ирана, целями будут воздушные и морские базы, системы противовоздушной обороны, ракетные объекты и командные центры.

Американские правительственные чиновники настаивают, что не намерені атаковать Иран и что Вашингтон до сих пор пытается дипломатическими методами убедить Иран отказаться от программы обогащения урана.

Но дипломатические источники сообщили Би-Би-Си, что в качестве форс-мажорного плана американские военные стратеги в штабе Центрального командования в Флориде уже определили ряд целей на территории Ирана.

Основанием для подобных ударов, по сообщениям, может стать подтверждение, что Иран разрабатывает ядерное оружие (а он это опровергает); или нападение на американский контингент в Ираке с большими потерями американцев - при условии связи между тем нападением и Тегераном.

Ближневосточные обозреватели недавно выразили опасение катастрофическими последствиями любого подобного удара против Ирана.