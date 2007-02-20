Польша и Чехия готовы принять американские базы ПРО

Премьер-министры Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК подтвердили свою готовность разместить на своей территории элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США.

Как передает РИА «Новости», сейчас чешский премьер министр находится в столице Польши c официальным двухдневным визитом. На совместной пресс-конференции политики сделали ряд заявлений.

"Мы вместе глубоко убеждены в том, что нужно принять принципиальное решение по вопросу безопасности Европы, в том числе, по вопросу (размещения) базы ПРО (США)", - заявил в понедельник на совместной пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Польши Я.КАЧИНЬСКИЙ после переговоров с главой правительства Чехии М.ТОПОЛАНЕКОМ.

"То, что нам удалось установить - это наша близость. У нас похожие взгляды по многим принципиальным важным вопросам - я говорю о базе ПРО", - пояснил глава правительства Польши.

США планируют разместить элементы системы ПРО на территории Чехии и в Польше. Стоимость строительства европейской части системы противоракетной обороны в течение ближайших пяти лет оценивается в 1,6 млрд. В дальнейшем эта система может быть расширена за счет включения в нее элементов базирования на море, а также размещения в космосе элементов слежения.

США создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон причисляет, в частности, Северную Корею и Иран.