Обнародована неизвестная запись последних минут жизни Кеннеди (фото)

В США впервые обнародована видеозапись последних минут жизни Джона Кеннеди, сделанная случайным прохожим примерно за 90 секунд до убийства. Как пишет во вторник газета The Guardian, куратор далласского Six Floor museum - музея, посвященного Кеннеди - Джордж Мэк назвал этот небольшой видеофрагмент "лучшей съемкой Джэки из всех существующих".

Запись снята на 8-милиметровую пленку и не содержит звука. Президентский кортеж запечатлен на ней лишь за несколько кварталов до площади Дили, на которой прозвучали выстрелы убийцы. На кадрах хорошо видны оба супруга Кеннеди, они улыбаются окружающей толпе.

Как отметил директор Six Floor museum, особенно интересной пленка может показаться сторонниками теории заговора, давно задающимся вопросом о несоответствии пулевых отверстий на теле Кеннеди и воротнике его пальто. На обнародованных кадрах видно, что пальто президента сбилось в кучу у него на шее.

Автор записи, 82-летний фотограф-любитель Джордж Джефферис, хранил ее в секрете 40 лет. В прошлом году он рассказал о ее существовании зятю, который и посоветовал передать раритетные кадры на хранение в музей.

Лента.ру