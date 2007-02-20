Обнародована неизвестная запись последних минут жизни Кеннеди (фото)
Автор хранил пленку 40 лет
|Фрагмент видеозаписи с сайта Six Floor museum
Запись снята на 8-милиметровую пленку и не содержит звука. Президентский кортеж запечатлен на ней лишь за несколько кварталов до площади Дили, на которой прозвучали выстрелы убийцы. На кадрах хорошо видны оба супруга Кеннеди, они улыбаются окружающей толпе.
Как отметил директор Six Floor museum, особенно интересной пленка может показаться сторонниками теории заговора, давно задающимся вопросом о несоответствии пулевых отверстий на теле Кеннеди и воротнике его пальто. На обнародованных кадрах видно, что пальто президента сбилось в кучу у него на шее.
Автор записи, 82-летний фотограф-любитель Джордж Джефферис, хранил ее в секрете 40 лет. В прошлом году он рассказал о ее существовании зятю, который и посоветовал передать раритетные кадры на хранение в музей.