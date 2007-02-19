Как бороться с наркотрафиком, используя ПВО

Аргентина увеличит количество радиолокационных станций (РЛС) на границе с Боливией, Бразилией и Парагваем для борьбы с наркотрафиком. Об этом заявила глава оборонного ведомства Аргентины Нильда Гарре (Nilda Garrе) в интервью аргентинской газете "Ла Насьон".

"В ближайшее время на север Аргентины будут переброшены три радиолокационные передвижные станции, чтобы полностью взять под контроль воздушное пространство", - сказала она.

В дальнейшем на севере Аргентины планируется разместить еще 11 РЛС, чтобы создать мощную систему ПВО для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, подчеркнула Гарре.

По ее словам, в настоящее время совместно с министерством внутренних дел проводится работа по координации действий для борьбы с наркотрафиком и контрабандой. В частности, поставлена задача определить маршруты движения самолетов-нарушителей и места нахождения взлетно-посадочных полос.

В настоящее время в этой зоне действуют только два радара.

По данным официальных властей Аргентины, за последние годы незаконные поставки кокаина выросли в два раза. По мнению руководства национальной жандармерии Аргентины, это связано с увеличением производства коки в Боливии и Перу. В основном наркотики поставляются в Аргентину воздушным путем на небольших одномоторных самолетах.

За прошлый год было конфисковано около шести тонн наркотиков.

РИА "Новости"