Куба и без Кастро будет стоять

Кубинский лидер Фидель КАСТРО в ближайшее время может появиться на публике. Об этом заявил в интервью испанской прессе председатель Национальной ассамблеи (парламента) Кубы Рикардо АЛАРКОН

Как передает РИА «Новости», он заверил, “реабилитация Ф.КАСТРО после операции идет очень хорошо».

По его словам, кубинский лидер постоянно отслеживает все наиболее важные государственные дела. Рядом с его постелью находится прямой телефон, которым он постоянно пользуется и часто разговаривает с вице-президентом страны Карлосом ЛАХЕ и министром иностранных дел Фелипе Пересом РОКЕ.

Спикер парламента Кубы отметил, что, несмотря на то, что Ф.КАСТРО в связи с болезнью вот уже 6 месяцев не занимает высший государственный пост, в стране не произошло никаких изменений. "Это указывает на крепость государственных и политических институтов, а также кубинского общества", - подчеркнул Р.АЛАРКОН.

В конце июля прошлого года 80-летний Ф.КАСТРО перенес срочную хирургическую операцию в связи с кровотечением в кишечнике. Впервые за 47 лет бессменного управления страной до своего полного выздоровления он передал своему 75-летнему брату Раулю КАСТРО полномочия первого секретаря ЦК Компартии Кубы, председателя Государственного совета и верховного главнокомандующего.

Официальная информация о здоровье Ф.КАСТРО строго дозирована и редка. Заявление Р.АЛАРКОНА - второе сообщение высокопоставленного государственного деятеля о состоянии здоровья кубинского лидера в наступившем году.